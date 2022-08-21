Як розповів глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, від ракетних обстрілів ворога вкотре потерпали два райони області. Мовиться про Нікопольський, а також Криворізький.

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Десятки ударів упродовж ночі

Як зазначив Резніченко, по Нікопольському району окупанти били п'ять разів. Загалом зафіксували упродовж цієї ночі влучання 25 снарядів, випущених зі ствольної артилерії. Внаслідок цього спалахнула сильна пожежа на одному з місцевих підприємств. Відомо, що полум'я буквально знищило обладнання.

Крім того, у Нікополі ворожа атака понищила школу. Два десятки будинків зазнали пошкоджень, а один – повністю зруйнований. На щастя, минулося без постраждалих.

А ще обстріли стали причиною виведення з ладу газогонів і лінії електропередач. Тож наразі без світла залишаються понад 3 тисячі мешканців міста. На місцях влучання працюють аварійні бригади для усунення пошкоджень.

Ворог понищив житлові будинки на Дніпропетровщині / Фото з телеграму Резніченка

Ворог атакував також Марганецьку громаду. По ній окупанти відкривали вогонь зі ствольної артилерії, а також "Градів". На щастя, тут теж минулось без постраждалих.

Що стосується пошкоджень, то вони виявлені на високовольтній лінії. Внаслідок цього без електроенергії залишилися 2 200 помешкань. Наразі на місці працюють фахівці, які займаються відновленням електропостачання.

10 пострілів зі ствольної артилерії зафіксували у Мирівській громаді. Ворог понищив 5 будинків у ній.

З "Ураганів" окупанти обстріляли також Криворізький район. Ворог відкривав вогонь по Апостолівській, а також Зеленодольській громадах. Цього разу минулося без жертв і руйнувань.

Ракетні обстріли продовжуються

У ніч проти 21 серпня російські військові з акваторії Чорного моря випустили 5 крилатих ракет типу "Калібр". Як розповіли в ОК "Південь", усі вони летіли на Одещину.

Невдовзі сили ППО повідомили, що дві з ракет вдалось знищити близько 03:00 зенітно-ракетним підрозділом. Решта ж ворожих снарядів влучили в Одеський район. Їхньою мішенню стало сільськогосподарське підприємство. На щастя, внаслідок атаки по зерносховищу не спалахнуло пожежі, а також жодна людина не постраждала.

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