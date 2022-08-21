Как рассказал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, от ракетных обстрелов врага в очередной раз пострадали два района области. Речь идет о Никопольском, а также Криворожском.

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Десятки ударов в течение ночи

Как отметил Резниченко, по Никопольскому району оккупанты били пять раз. Всего зафиксировали в эту ночь попадание 25 снарядов, выпущенных из ствольной артиллерии. В результате вспыхнул сильный пожар на одном из местных предприятий. Известно, что пламя буквально уничтожило оборудование.

Кроме того, в Никополе вражеская атака уничтожила школу. Два десятка домов повреждены, а один – полностью разрушен. К счастью, обошлось без пострадавших.

А еще обстрелы стали причиной выведения из строя газопроводов и линии электропередач. Поэтому без света остаются более 3 тысяч жителей города. На местах попадания работают аварийные бригады для устранения повреждений.

Враг уничтожил жилые дома на Днепропетровщине / Фото из телеграма Резниченко

Враг атаковал также Марганецкую общину. По ней оккупанты открывали огонь из ствольной артиллерии, а также "Градов". К счастью, здесь тоже обошлось без пострадавших.

Что касается повреждений, то они обнаружены на высоковольтной линии. В результате без электроэнергии остались 2 200 домов. Сейчас на месте работают специалисты, занимающиеся восстановлением электроснабжения.

10 выстрелов из ствольной артиллерии зафиксировали в Мировской общине. Враг уничтожил там 5 домов.

Из "Ураганов" оккупанты обстреляли также Криворожский район. Враг открывал огонь по Апостоловской, а также Зеленодольской общине. На этот раз обошлось без жертв и разрушений.

Ракетные обстрелы продолжаются

В ночь на 21 августа российские военные из акватории Черного моря выпустили 5 крылатых ракет типа "Калибр". Как рассказали в ОК "Юг", все они летели на Одесскую область.

Вскоре силы ПВО сообщили, что две ракеты удалось уничтожить около 03:00 зенитно-ракетным подразделением. Остальные вражеские снаряды попали в Одесский район. Их мишенью стало сельскохозяйственное предприятие. К счастью, в результате атаки по зернохранилищу не вспыхнул пожар, а также ни один человек не пострадал.

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