Самолеты разместили на 32-й базе тактической авиации в Ласке. Также был представлен польский F-16 во время выполнения воздушных операций.

К теме Откроет ли россия новый фронт: литовский эксперт о возможных действиях кремля в отношении НАТО

Что будут делать самолеты

Командир 90-й эскадрильи военно-воздушных сил США, пилот Майкл Кендалл рассказал, что полеты F-22 будут регулярными. Самолеты возникают в европейском воздушном пространстве. К примеру, над Словакией, Эстонией и побережьем Балтийского моря. Недавно они выполняли такие учебные миссии. Кроме того, F-22 будут достигать территории Германии и южной Европы.

Основой нашей миссии в Польше и на восточном фланге является совместное обучение и тренировки наших партнеров. Целью этих мер является защита европейских стран НАТО,

– объяснил Кендалл.

Кстати Кулеба объяснил, при каких условиях НАТО могло бы патрулировать украинское небо

Какие возможности получит Польша

На авиабазе также находятся около 300 представителей ВВС США. По словам пилота и командира 32-й тактической авиабазы в Ласке Петра Остроуха, к учебе привлекли польские самолеты. Он добавил, что F-22 Raptor ранее использовался только для защиты территорий США. Исключением стало боевое применение в Сирии.

F-22 Raptor уже находились на территории Польши, но на несколько часов. Остроух рассказал, что их применяли в единичных учениях.

"Отправка самолетов в Польшу впервые позволяет нам изучать технику и выполнять задачи вместе, а также быстрее адаптироваться к будущему принятию на вооружение более технически более совершенных самолетов F-35", – отметил пилот.

Венгерские истребители перехватили российский тяжелый военно-транспортный самолет

Что известно про F-22 Raptor

Это один из самых современных истребителей, используемых США. Самолеты F-22 не продавали другим странам. Истребители впервые применили в боевых действиях во время борьбы с ИГИЛ в Сирии в 2014 году.

"Истребители F-22 Raptor являются уникальными. Их немного, всего 180. Они остаются непревзойденными в воздушном пространстве. Хотя вскоре представят самолет F-35, который будут использовать ВВС Польши и считают наследником F-16 и F-22 Raptor", – подчеркнул полковник", – Остроух.

Обратите внимание – Украина получит дроны-камикадзе от США: смотрите ответ