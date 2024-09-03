Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин заявил, что по состоянию на 17:51 3 сентября уже 49 погибших и 219 раненых. На месте продолжались поисково-спасательные работы.

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Как Минобороны присоединится к расследованию трагедии

Глава Минобороны Рустем Умеров заявил, что Полтава и вся Украина переживает страшную трагедию – российский агрессор ударил баллистикой по одному из учебных заведений города и больнице.

Обстоятельства трагедии в сотрудничестве с правоохранителями будет выяснять также Главная инспекция Минобороны... Мои искренние соболезнования семьям погибших,

– заявил министр обороны Рустем Умеров.

Он добавил, что сегодняшние события в Полтаве – это очередное доказательство жестокости российского террора.

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Кстати, Владимир Зеленский заявил, что оккупанты частично разрушили Институт связи. Говорится, вероятно, о Полтавском военном институте связи.

Представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что построений в момент удара по Институту связи в Полтаве не было.