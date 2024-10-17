Такое мнение 24 Канала высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник, отметив, что в стране-агрессоре возможен именно "дворцовый переворот". Это является неотъемлемой частью истории России, такие события могут продолжаться и сейчас.

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Возможен ли в России "дворцовый переворот"

Военный эксперт отметил, что влияние на социальные настроения России может стать прекрасной почвой для того, что одна из башен Кремля решится на трансфер власти. Именно "дворцовые перевороты" являются неотъемлемой частью российской истории.

Начиная от Елизаветы I, дочери Петра I, которая отобрала власть у Ивана VI, который был ребенком, затем Александра I, который согласился на молчаливое убийство родного отца, заканчивая большевиками и Ельцином, который в 1993 году, который "расстрелял" собственный парламент, когда понял, что есть угроза его власти,

– отметил Черник.

Именно для этого российское население может быть использовано как инструмент. Однако военный эксперт объяснил, что он не верит в то, что россияне способны поднять какое-то восстание самостоятельно.

Их история не знает таких случаев, за исключением разве что большевиков. Ведь в части имперской российской идеологии в отношении Украины ничего не изменилось. Ленин имел выражение, что "потерять Украину – это то же, что потерять голову",

– пояснил Черник.

По его словам, это свидетельствует о том, что украинская территория и сам украинский этнос является для страны-агрессора очень важным для идентификации их государственности и вообще сообщества. Если послушать, что говорят российские так называемые демократы, то они являются такими же "имперцами" как российский диктатор и не иначе.

К слову, Владимир Зеленский высказался о Путине и заявил, что российский диктатор глух ко всем, поэтому он не изменится. Если Путин победит, то это создаст пример для диктаторов, что захватнические войны могут быть выгодными.