Владимир Зеленский представляет План победы в Верховной Раде. Он сделал заявление относительно российского президента.

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Путин сошел с ума

Зеленский рассказал о Плане победы в Верховной Раде. Он отметил, что Россия и ее сообщники хотят больше воин. В то же время он пояснил, что реализация этого плана зависит от партнеров, поэтому они должны помочь Украине, ведь Россия адаптируется.

Они учатся. Чем больше времени они будут иметь, чтобы учиться нести рухни, тем больше мир заплатит,

– отметил президент Украины.

Он пояснил, что если Путин победит, то это создаст пример для диктаторов, что захватнические войны могут быть выгодными. Владимир Зеленский также сказал, что Путин глух ко всем, поэтому он не изменится.

По словам Зеленского, нужно усилить существенно сейчас, ведь если нет, то Путин сможет усилиться так, чтобы навсегда отбросить дипломатию.

Россия должна проиграть в войне против Украины. И это не заморозка или торговля территориями, или суверенитетом,

– сказал президент.