Смотрите также Зеленский в Раде представляет План победы Украины: основные тезисы

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Президент Зеленский в Раде представил план победы. Основные пункты:

Приглашение Украины в НАТО. По словам Зеленского, это станет "свидетельством решимости" и покажет, как партнеры видят Украину в "архитектуре безопасности".

Укрепление обороны. Пункт включает операции в определенных местах, чтобы не допустить буферных зон на территории Украины; вывод ПВО, совместное с партнерами сбивание российской авиации, расширение использования украинских дронов и ракет и снятие ограничения на использование оружия; доступ к разведданным партнеров.

Сдерживание. Пункт предусматривает размещение комплексного неядерного пакета сдерживания, который защитит от агрессии России и сузит ее возможности.

Развитие стратегически-экономического потенциала Украины и усиление санкций.

После окончания войны украинские военные могут применять свой опыт для укрепления обороны НАТО и Европы. Контингент США смогут заменить украинские военные.

Второй, третий и четвертый пункты имеют тайные приложения, которые презентовали партнерам. Зеленский заявил, если все "будет идти по плану", то войну можно закончить до конца следующего года.