Дивіться також Зеленський у Раді представляє План перемоги України: основні тези
Президент Зеленський у Раді представив план перемоги. Основні пункти:
- Запрошення України в НАТО. За словами Зеленського, це стане «свідченням рішучості» і покаже, як партнери бачать Україну в «архітектурі безпеки».
- Зміцнення оборони. Пункт включає операції у визначених місцях, щоб не допустити буферних зон на території України; виведення ППО, спільне з партнерами збиття російської авіації, розширення використання українських дронів і ракет та зняття обмеження на використання зброї; доступ до розвідданих партнерів.
- Стримування. Пункт передбачає розміщення комплексного неядерного пакета стримування, який захистить від агресії Росії і звузить її можливості.
- Розвиток стратегічно-економічного потенціалу України та посилення санкцій.
- Після закінчення війни українські військові можуть застосовувати свій досвід для зміцнення оборони НАТО та Європи. Контингент США зможуть замінити українські військові.
- Другий, третій та четвертий пункти мають таємні додатки, які презентували партнерам. Зеленський заявив, якщо все «буде йти по плану», то війну можна закінчити до кінця наступного року.