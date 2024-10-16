Дивіться також Зеленський у Раді представляє План перемоги України: основні тези

Президент Зеленський у Раді представив план перемоги. Основні пункти:

  • Запрошення України в НАТО. За словами Зеленського, це стане «свідченням рішучості» і покаже, як партнери бачать Україну в «архітектурі безпеки».
  • Зміцнення оборони. Пункт включає операції у визначених місцях, щоб не допустити буферних зон на території України; виведення ППО, спільне з партнерами збиття російської авіації, розширення використання українських дронів і ракет та зняття обмеження на використання зброї; доступ до розвідданих партнерів.
  • Стримування. Пункт передбачає розміщення комплексного неядерного пакета стримування, який захистить від агресії Росії і звузить її можливості.
  • Розвиток стратегічно-економічного потенціалу України та посилення санкцій.
  • Після закінчення війни українські військові можуть застосовувати свій досвід для зміцнення оборони НАТО та Європи. Контингент США зможуть замінити українські військові.
  • Другий, третій та четвертий пункти мають таємні додатки, які презентували партнерам. Зеленський заявив, якщо все «буде йти по плану», то війну можна закінчити до кінця наступного року.