Про це президент України заявив під час представлення пунктів документа у Верховній Раді. Український лідер також наголосив на терміновості цього плану, передає 24 Канал.

До теми Зеленський у Раді представляє План перемоги України: основні тези

Як План перемоги може допомогти у закінченні війни

Володимир Зеленський заявив, що терміновість Плану перемоги – саме зараз. За словами президента, це пункти, більшість з яких розраховані детально в часі.

Якщо почати рухатися цією ідеєю, з цим конкретним Планом перемоги саме зараз, то може вдатися завершити війну не пізніше ніж наступного року,

– сказав український лідер.

Глава держави також наголосив, що всі, хто відчуває біль війни, чують, що в таких назвах, як Покровськ, Вовчанськ, Харків, Суми, Оріхів, Запоріжжя, Херсон, а також Донецьк, Луганськ, Крим, звучить не тільки доля України.

"Там звучить також доля країн Балтії. Фінляндії. Польщі. Грузії. Молдови. Балкан. Країн Центральної Азії. І країн з інших регіонів світу, які далекі від нас із вами в Україні, але дуже близькі до наших партнерів. Це стосується і Лівії, і Сирії, і країн регіону Сахель", – пояснив Зеленський.

Він також підкреслив, що у битвах, у яких зараз б'ються українці заради своєї незалежності, вирішується, чи порине світ у ще більше воєн.