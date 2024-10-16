Об этом президент Украины заявил во время представления пунктов документа в Верховной Раде. Украинский лидер также отметил срочность этого плана, передает 24 Канал.

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Как План победы может помочь в окончании войны

Владимир Зеленский заявил, что срочность Плана победы – именно сейчас. По словам президента, это пункты, большинство из которых рассчитаны подробно во времени.

Если начать двигаться этой идеей, с этим конкретным Планом победы именно сейчас, то может удаться завершить войну не позднее чем в следующем году,

– сказал украинский лидер.

Глава государства также отметил, что все, кто чувствует боль войны, слышат, что в таких названиях, как Покровск, Волчанск, Харьков, Сумы, Орехов, Запорожье, Херсон, а также Донецк, Луганск, Крым, звучит не только судьба Украины.

"Там звучит также судьба стран Балтии. Финляндии. Польши. Грузии. Молдовы. Балкан. Стран Центральной Азии. И стран из других регионов мира, которые далеки от нас с вами в Украине, но очень близки к нашим партнерам. Это касается и Ливии, и Сирии, и стран региона Сахель", – объяснил Зеленский.

Он также подчеркнул, что в битвах, в которых сейчас бьются украинцы ради своей независимости, решается, погрузится ли мир в еще больше войн.