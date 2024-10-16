Володимир Зеленський представляє План перемоги у Верховній Раді. Він зробив заяву щодо російського президента.

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Путін збожеволів

Зеленський розповів про План перемоги у Верховній Раді. Він наголосив, що Росія та її спільники хочуть більше воїн. Водночас він пояснив, що реалізація цього плану залежить від партнерів, тому вони повинні допомогти Україні, адже Росія адаптовується.

Вони вчаться. Чим більше часу вони матимуть, щоб вчитись нести рухни, тим більше світ заплатить,

– зазначив президент України.

Він пояснив, що якщо Путін переможе, то це створить приклад для диктаторів, що загарбницькі війни можуть бути вигідними. Володимир Зеленський також сказав, що Путін глухий до всіх, тому він не зміниться.

За словами Зеленського, потрібно посилити суттєво зараз, адже якщо ні, то Путін зможе посилитись так, щоб назавжди відкинути дипломатію.

Росія повинна програти у війні проти України. І це не заморозка чи торгівля територіями, чи суверенітетом,

– сказав президент.