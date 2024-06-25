Российский оппозиционный журналист рассказал 24 Каналу, что определенные части России могут стать демократическими после ее развала. Пока страна-агрессор остается архаичной империей.

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Что может изменить Россию

Яковенко рассказал, что он не верит в прекрасную и демократическую Россию в будущем. Однако демократия в России может быть частичной. Распад России, который, по его мнению, является достаточно вероятным после военного поражения, будет для страны-агрессора тяжелой процедурой.

На какой-то части России могут построить демократические государства, которые будут иметь шанс войти в состав Европы. Однако целой Россия не вмещается в демократию. Она не может стать европейской цивилизованной страной. Это империя,

– подчеркнул российский оппозиционный журналист.

Также он добавил, что распад России, в историческом плане, будет хорошим событием для самих россиян. На примере распада СССР все народы, которые его населяли стали более "раскованными".