Російський опозиційний журналіст розповів 24 Каналу, що певні частини Росії можуть стати демократичними після її розвалу. Поки що країна-агресорка залишається архаїчною імперією.

Дивіться також Влада Путіна слабшає, підкоситися може в будь-яку секунду, – Асланян

Що може змінити Росію

Яковенко розповів, що він не вірить в прекрасну та демократичну Росію в майбутньому. Однак демократія в Росії може бути частковою. Розпад Росії, який, на його думку, є досить вірогідним після військової поразки, буде для країни-агресорки важкою процедурою.

На якійсь частині Росії можуть побудувати демократичні держави, які будуть мати шанс увійти в склад Європи. Однак цілою Росія не вміщається в демократію. Вона не може стати європейською цивілізованою країною. Це імперія,

– підкреслив російський опозиційний журналіст.

Також він додав, що розпад Росії, в історичному плані, буде хорошою подією для самих росіян. На прикладі розпаду СРСР всі народи, які його населяли стали "розкутішими".