Таку думку 24 Каналу висловив ведучий каналу Ходорковський Live Сергій Асланян, вважаючи, що влада Путіна зараз дійсно слабка. Він дійсно перебуває буквально усюди, але багато чого боїться.

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Як впаде Путін

Як наголосив Асланян, про це, зокрема, свідчить ситуація з маршем, який затіяв покійний ватажок "Вагнера" Євгєній Пригожин. Тоді він оголосив про похід на Москву, але по дорозі зупинився. Однак ніхто йому так і не чинив спротиву.

У нього не було готової спецоперації. Не було стратегії. Була істерика, порив. Він дістав "шашку", почав махати, а через 2 дні здувся. Путін цього не пробачив. Він таки при владі. А його служба охорони готова віддати за нього життя. Усі його охоронці розуміють, що вони є майбутніми губернаторами,

– сказав Асланян.

Путін досить жорстко вибудував режим. Він стежить буквально за усім. Той гадає, що "революція" може прийти з-за кордону, тому оголошує всіх іноагентами. Він ретельно стежить за олігархами, щоб не створили власні армії. Тому при кожному олігарху є свій чекіст. Він поставив своїх людей в регіони, щоб там не було бунтів.

Влада Путіна слабшає. Він стоїть на "тяжких ніжках" і може підкоситися в будь-яку секунду. Це як нелогічно вибудувана структура. Кінець прийде несподівано. Він станеться від того, що Путін щось упустить,

– вважає Асланян.

Ситуація в Росії: коротко