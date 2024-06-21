Про це заявив високопосадовець ЄС на умовах анонімності, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Путін хоче продовжувати війну

Під час засідання Ради ЄС з закордонних справ у понеділок міністри обговорять результати Саміту миру в Швейцарії.

Ми вважаємо, що він (Саміт миру, – 24 Канал) був успішним. Основна мета саміту полягала в тому, щоб показати Україні, що більшість міжнародної спільноти підтримує рішення, яке буде засноване на міжнародному праві й статуті ООН, що це буде єдиною можливою основою для тривалого миру в Україні,

– поділився високопоставлений дипломат.

За його словами, перший Саміт миру – це хороший спосіб розпочати майбутній процес, до якого згодом долучать і Росію. Втім, наразі немає сигналів про те, що Путін готовий припинити війну. Після чергового ультиматуму щодо завершення війни з боку Путіна, в Євросоюзі заявили, що Росія продовжуватиме свої атаки.

Він (Путін, – 24 канал) хоче продовжувати війну і готується до цього,

– сказав високопосадовець ЄС.

Раніше також стало відомо, що Україна та ЄС можуть підписати угоду про гарантії безпеки до кінця червня. Відповідне рішення політики обговорять під час засідання Ради ЄС з закордонних справ у понеділок, 24 червня.