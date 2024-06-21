У Швейцарії глава нашої держави анонсував проведення другого саміту, запевнивши, що він відбудеться за місяці, а не за роки.

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Не тільки Саудівська Аравія

Україна налаштована на те, щоб другий саміт пройшов в одній з країн Глобального Півдня. Про це розповів в ефірі телемарафону очільник МЗС Дмитро Кулеба.

За його словами, є "декілька якісних сильних гравців, які виявляють інтерес до проведення другого саміту".

Кулеба підкреслив, що дуже важливим є те, що час між першим і другим самітами не буде порожнім. Адже президент у Швейцарії домовився з лідерами країн Європи, Латинської Америки, Африки щодо проведення між самітами тематичних заходів по кожному пункту формули миру задля формування переговорної позиції.

Зараз триватиме потужна робота, щоб на другий саміт Україна вийшла вже з сильною позицією, яку підтримуватиме максимальна кількість країн, наголосив міністр.

Як будуть відбуватися контакти з Росією

Голова МЗС підкреслив, що на шляху до другого саміту треба вирішити дуже багато питань. Зокрема, щодо того, як будуть ці переговори структуровані.

Водночас Україна вже має успішний досвід переговорів – це Чорноморська ініціатива. Тоді Туреччина та ООН вели переговори з Україною, потім окремо – з Росією. І угода виглядала як домовленість між Києвом та ООН/Анкарою та Москвою і ООН/Анкарою.

"У нас немає апетиту до якихось прямих контактів з російською стороною з огляду на ті злочини, яка вона чинить проти нашої держави", – уточнив Кулеба.

Нагадаємо, що Зеленський не виключає участь у другому саміті представників Росії. Однак задля цього вона повинна прагнутиме миру. "Їхня присутність там буде говорити про те, що вони вирішили закінчити війну. Не хочу грати словами – вирішили вони або їх змусив світ", – казав президент.