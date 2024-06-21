В Швейцарии глава нашего государства анонсировал проведение второго саммита, заверив, что он состоится через месяцы, а не через годы.

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Не только Саудовская Аравия

Украина настроена на то, чтобы второй саммит прошел в одной из стран Глобального Юга. Об этом рассказал в эфире телемарафона глава МИД Дмитрий Кулеба.

По его словам, есть "несколько качественных сильных игроков, которые проявляют интерес к проведению второго саммита".

Кулеба подчеркнул, что очень важно то, что время между первым и вторым саммитами не будет пустым. Ведь президент в Швейцарии договорился с лидерами стран Европы, Латинской Америки, Африки о проведении между саммитами тематических мероприятий по каждому пункту формулы мира для формирования переговорной позиции.

Сейчас будет продолжаться мощная работа, чтобы на второй саммит Украина вышла уже с сильной позицией, которую будет поддерживать максимальное количество стран, подчеркнул министр.

Как будут происходить контакты с Россией

Глава МИД подчеркнул, что на пути ко второму саммиту надо решить очень много вопросов. В частности, относительно того, как будут эти переговоры структурированы.

В то же время Украина уже имеет успешный опыт переговоров – это Черноморская инициатива. Тогда Турция и ООН вели переговоры с Украиной, потом отдельно – с Россией. И соглашение выглядело как договоренность между Киевом и ООН/Анкарой и Москвой и ООН/Анкарой.

"У нас нет аппетита к каким-то прямым контактам с российской стороной, учитывая те преступления, которые она совершает против нашего государства", – уточнил Кулеба.

Напомним, что Зеленский не исключает участие во втором саммите представителей России. Однако для этого она должна будет стремиться к миру. "Их присутствие там будет говорить о том, что они решили закончить войну. Не хочу играть словами – решили они или их заставил мир", – говорил президент.