Так, Путін 21 червня заявив, що Росія готова до широкого міжнародного обговорення її "мирних ініціатив", у тому числі з НАТО.

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У Росії вважають, що їм потрібно говорити зі США

Цього ж дня речник Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що діалог між Росією та США "вкрай потрібний". Мовляв, проблеми накопичуються, у тому числі й у зв'язку із глобальною безпекою.

"Москва готова лише до комплексного діалогу з Вашингтоном, який включить у себе питання участі США в українському конфлікті", – заявив Пєсков.

У чому полягають "мирні ініціативи" Путіна

Нагадаємо, що 14 червня Путін заявив, що Кремль "хоч завтра готовий сісти за стіл переговорів", якщо Київ відмовиться від планів вступити до НАТО.

Для закінчення війни він хоче, щоб ЗСУ вийшли з так званих "нових російських регіонів", маючи на увазі Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області.

Також російський диктатор вимагає, щоб Україні обрала нейтральний, позаблоковий та без'ядерний статус. Крім цього, Путін заявив, що Україні потрібні "демілітаризація та денацифікація"

Варто зауважити, що в НАТО назвали ці вимоги порушенням міжнародного права. Генсек Єнс Столтенберг зазначив, що виводити свої війська з окупованих українських територій має якраз Росія.