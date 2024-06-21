Так, Путин 21 июня заявил, что Россия готова к широкому международному обсуждению ее "мирных инициатив", в том числе с НАТО.

Смотрите также В СНБО рассказали, зачем Путин ездил во Вьетнам

В России считают, что им нужно говорить с США

В этот же день пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что диалог между Россией и США "крайне необходим". Мол, проблемы накапливаются, в том числе и в связи с глобальной безопасностью.

"Москва готова только к комплексному диалогу с Вашингтоном, который включит в себя вопрос участия США в украинском конфликте", – заявил Песков.

В чем заключаются "мирные инициативы" Путина

Напомним, что 14 июня Путин заявил, что Кремль "хоть завтра готов сесть за стол переговоров", если Киев откажется от планов вступить в НАТО.

Для окончания войны он хочет, чтобы ВСУ вышли из так называемых "новых российских регионов", имея в виду Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области.

Также российский диктатор требует, чтобы Украина выбрала нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Кроме этого, Путин заявил, что Украине нужны "демилитаризация и денацификация"

Стоит заметить, что в НАТО назвали эти требования нарушением международного права. Генсек Йенс Столтенберг отметил, что выводить свои войска с оккупированных украинских территорий должна как раз Россия.