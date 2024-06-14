Во время пресс-конференции в Брюсселе Столтенберг отметил, что Россия хочет значительно большую территорию Украины, чем она смогла пока захватить. Об этом пишет 24 Канал.

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Генсек НАТО прокомментировал ультиматум Путина

Генсек Альянса отметил, что это не дело Украины – выводить свои войска с собственной территории. Ведь наоборот – выводить свои войска с оккупированных украинских территорий должна как раз Россия.

И это не украинское предложение. Это лишь демонстрирует, что это предложение не является добросовестным, и на самом деле означает, что Россия хочет достичь своих военных целей, рассчитывая также на значительно большую территорию, чем она смогла оккупировать до сих пор,

– отметил Столтенберг.

Он отметил, что это снова демонстрирует, что Россия стремится контролировать Украину. Столтенберг отметил, что это является целью Москвы с самого начала войны, что является нарушением международного права.

И вот почему НАТО продолжает поддерживать Украину,

– добавил он.

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Что предшествовало