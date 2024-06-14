Під час пресконференції в Брюсселі Столтенберг зауважив, що Росія хоче значно більшу територію України, ніж вона змогла наразі захопити. Про це пише 24 Канал.

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Генсек НАТО прокоментував ультиматум Путіна

Генсек Альянсу зауважив, що це не справа України – виводити свої війська з власної території. Адже навпаки – виводити свої війська з окупованих українських територій має якраз Росія.

І це не українська пропозиція. Це лише демонструє, що ця пропозиція не є добросовісною, і насправді означає, що Росія хоче досягти своїх воєнних цілей, розраховуючи також на значно більшу територію, ніж вона змогла окупувати до цього часу,

– зазначив Столтенберг.

Він наголосив, що це знову демонструє, що Росія прагне контролювати Україну. Столтенберг зауважив, що це є ціллю Москви від самого початку війни, що є порушенням міжнародного права.

І ось чому НАТО продовжує підтримувати Україну,

– додав він.

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Що передувало