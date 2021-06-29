Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Исторический матч Швеция – Украина на Евро-2020

Источник: 24 канал

Вечером 29 июня внимание многих украинцев будет приковано к экранам: сборная Украины сыграет со сборной Швеции в матче 1/8 финала Евро-2020. Футболисты будут играть на нейтральной территории – в городе Глазго, что в Шотландии. Матч начнется в 22:00.

В список футболистов, которые могут вывести Украину в четвертьфинал чемпионата Европы-2020, попали 26 игроков.

Заявка сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан, Андрей Пятов, Анатолий Трубин.

Защитники: Эдуард Соболь, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Александр Тымчик, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко.

Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Евгений Макаренко, Александр Зинченко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Виктор Цыганков.

Нападающие: Роман Яремчук, Артем Беседин, Артем Довбик.

Украинская сборная ожидает нелегкой игры, однако команда настроена на максимальный результат.

Напомним, что Швеция и Украина сыграли между собой 5 матчей. В активе Украины 2 победы против 1 – у Швеции. Еще два матча завершились ничьей.

Как украинцы поддерживают сборную перед важным матчем

Владимир Зеленский 28 июня записал обращение к сборной.

Он заверил футболистов, что их будет поддерживать вся Украина. Он отметил, что "на поле будет 40 миллионов, а не 11 игроков".

Президент запустил флешмоб и призвал снимать видео в поддержку футболистов.

К нему уже присоединились немало политиков и звезд. Их видео со словами поддержки можно посмотреть по этой ссылке.

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Запуск судебной реформы

Источник: 24 канал

Законопроект № 3711 о формировании ВККС приняли в первом чтении еще 3 марта. В течение более трех месяцев документ готовили ко второму чтению. Перед тем, как принять документ в целом, нардепы рассмотрели примерно 50 правок. Поддержали важный законопроект 293 нардепа.

По одной из правок, которую приняли, решающий голос в конкурсной комиссии по отбору членов ВККС будут иметь международные эксперты.

Важно Надеюсь, без юридических "мин", – Зеленский о законе, который запускает судебную реформу

Что изменит этот законопроект

Он касается возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины. В частности, он определяет порядок формирования ВККС.

ВККС будет состоять из 16 членов. Их на 4 года будет назначать Высший совет правосудия по результатам конкурса.

Будут четкие сроки внесения кандидатур в состав Конкурсной комиссии по вопросам добропорядочности и требования к этим кандидатам.

Кроме этого, определят порядок проведения конкурсов, а также усовершенствуют порядок организации работы и заседаний ВККС.

За ложь в декларациях грозит тюрьма

Источник: 24 канал

На заседании 29 июня нардепы приняли законопроект о возвращении уголовной ответственности за ложь в декларациях. Этот вопрос в зале Рады рассматривают второй раз за месяц.

Из предыдущего варианта документа, который приняли 3 июня, изъяли противоречивые правки, из-за которых в предыдущий раз Владимир Зеленский наложил на документ вето.

Напомним, что в октябре 2020 года КСУ признал неконституционной норму закона об уголовной ответственности за ложь в декларациях. Это вызвало возмущение в обществе и осуждение со стороны международных партнеров. В ноябре глава государства зарегистрировал законопроект, который возвращает ответственность.

9 июня парламент проголосовал за закон, однако с противоречивыми правками. Например, одна из них отменяла наказание за ложь относительно имущества родственников. Зеленский наложил на тот вариант документа вето и впоследствии подал новый законопроект.

На этот раз президент Владимир Зеленский положительно оценил принятый документ. Он сказал, что это один из шагов достижения справедливости.

Систему реальной ответственности многие пытались "сбить" и сломать. Сломали только собственные зубы. А мы вместе с обществом можем улыбнуться на все 32, потому что справедливости в Украине – быть!

– написал Зеленский.

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Численность ВСУ может вырасти

Источник: Верховная Рада

Еще одна важная законодательная инициатива, которую нардепы поддержали 29 июня, – увеличение количества военных в Вооруженных силах Украины. Рада поддержала за основу законопроект Владимира Зеленского № 5558.

Если документ поддержат во втором чтении, ряды Вооруженных сил Украины, согласно закону, вырастут до 261 тысячи человек. Из них военнослужащими будут 215 тысяч. Согласно действующей редакции закона, ВСУ содержат 250 тысяч человек, в том числе 204 тысячи военных. Для этого в 2022 году нужно почти 2,5 миллиарда гривен, а следующие 2 года – еще по 718 миллионов гривен.

Законопроект о национальном сопротивлении

Народные депутаты приняли за основу законопроект о национальном сопротивлении. Ранее президент Владимир Зеленский определил документ как неотложный. Законопроект № 5557 "О национальном сопротивлении" предусматривает привлечение широких слоев населения Украины к защите своей страны.

Составляющими национального сопротивления являются:

территориальная оборона;

движение сопротивления;

подготовка граждан Украины к национальному сопротивлению.

Грозы на всей территории Украины

Источник: Укргидрометцентр

Синоптики предупредили о значительном ухудшении погодных условий на всей территории Украины. Спасатели уже объявили первый уровень опасности.

Важно знать Как вести себя во время грозы дома и на улице

В Укргидрометцентре заявили, что в Украине стоит ожидать град, ливни, грозы и шквальные порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Такая погода будет сохраняться на подавляющем большинстве территорий Украины.

Благоприятные погодные условия будут лишь на:

Одесщине;

Николаевщине;

Херсонщине;

в оккупированном Крыму.



Как вести себя во время грозы / Инфографика 24 канала