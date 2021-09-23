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Землетрясение на Тернопольщине

Источник: ГСЧС

Тернопольскую и несколько соседних областей утром 23 сентября всколыхнуло землетрясение. Подземные толчки возле Чорткова были довольно слабыми и достигли магнитуды 4,3 балла. Впрочем, этого хватило, чтобы вибрации почувствовали жители Хмельницкой, Черновицкой и Винницкой областей.

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Люди в соцсетях активно делятся впечатлениями от необычного явления. На фейсбук-страницы о каких-либо разрушениях не рассказывают, однако подземные толчки местные жители таки почувствовали.

Землетрясение на Тернопольщине: смотрите видео

Известно, что землетрясение произошло с самого утра, примерно в 6:20. По предварительной информации – на глубине около 60 километров. Ни инфраструктура, ни дома местных не пострадали: все обошлось только вибрацией.

Закон об олигархах приняли

Источник: 24 канал

Верховная Рада 23 сентября окончательно приняла законопроект о деолигархизацию. Впервые законопроект в стенах Рады рассматривали еще в июле 2021 года. На этой законодательной инициативе настаивал президент Владимир Зеленский, внеся документ как неотложный.

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Согласно спискам Верховной Рады, "за" проголосовали 279 нардепов:

229 голосов – фракция политической партии "Слуга народа";

18 голосов – депутатская группа "Партия "За майбутнє";

15 – депутатская группа "Доверие";

11 – фракция политической партии"Голос";

6 – внефракционные.

Против проголосовали 54 нардепа:

1 нардеп от "Слуг народа";

20 – от "Оппозиционной платформы – За жизнь";

23 – от "Европейской солидарности";

5 – внефракционных;

5 – от "Голоса".

Одна "слуга", которая была против – Людмила Буймистер. В комментарии журналистам глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что будут рассматривать исключение Буймистер из фракции.

Обратите внимание! Согласно закону, олигархов должны превратить в бизнесменов и не допустить их влияния на экономику Украины. Именно поэтому создадут реестр олигархов. Подробнее о том, кто может туда попасть – здесь.

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Приговор для руководителя титушек Юрия Крысина

Источник: фейсбук Юлии Малашич

8 лет тюрьмы получил куратор титушек, которые пытали евромайданцев, Юрий Крысин. Приговор Юрию Крысину вынес 23 сентября Дарницкий суд Киева. Обвинения против него выдвигали прокуроры Офиса генпрокурора.

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Именно "титушки" под руководством Юрия Крысина активно участвовали в похищениях и пытках майдановцев. В январе 2014 года он делал это дистанционно, находясь на Мальдивах.

Крысин управлял титушками даже дистанционно / Фото hromadske

Павел Дикань, адвокат пострадавших майдановцев, сообщил Суспільному, что суду удалось доказать его вину по этому делу.

Убийство журналиста Вячеслава Веремия

В феврале 2014 года Крысин и его титушки на улице Большой Житомирской остановили такси с журналистом "Вестей" Вячеславом Веремеем.

Бойцы по команде Крысина атаковали авто, трясли его и зажгли коктейли Молотова.

От журналиста они хотели получить схемы управления Майданом и другие данные.

Впоследствии бандиты нанесли Еремей огнестрельное ранение: врачи боролись за его жизнь, но тщетно. Вячеслав Веремий умер 19 февраля.

От полученного ранения Веремий скончался / Фото "Вести"

В июне 2018 года Юрий Крысин по этому делу был приговорен к 5 годам реального заключения. 10 сентября 2019 года Верховный Суд Украины подтвердил этот приговор и с тех пор он находится "на зоне".

По состоянию на сентябрь 2021 года Юрию Крысину по действующим приговорам остается отсидеть до 2026 года. Поскольку новый срок в 8 лет считают от даты предварительного заключения.

Юрия Крысина в криминальных кругах знают по кличкам "Шкаф", "Шрек" или "Крыса". Одним из его покровителей называли бывшего председателя Николаевской ОГА Алексея Савченко.

Столкновения возле Рады между ФЛП и полицией

Источник: 24 канал

Под зданием Верховной Рады перед очередным заседанием состоялась акция протеста SaveФЛП. Впрочем, она прошла неспокойно: между митингующими и правоохранителями произошли столкновения.

Причиной митинга стало то, что люди требовали принять документы №3853 и №3993 об упрощении учета доходов физических лиц-предпринимателей.

Около 11:20 активисты пытались прорваться через границу правоохранителей и перекрыть дорогу со стороны улиц Шелковичная и Михаила Грушевского. Однако полицейские оттеснили протестующих. Некоторых выносили даже на руках.



Протест ФЛП 23 сентября

Столкновения возле Рады 23 сентября: как это было

По данным телеграм-канала "Киев Сейчас", во время столкновений пострадала женщина. Ее отвезли в больницу с травмой ноги.

В конце концов законопроекты, из-за которых бастовали ФЛП, в Раде не рассмотрели. Первый из них так и не внесли в повестку дня, второй – только обсудили в профильном комитете.

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Эвакуация из Афганистана

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Украинские спецслужбы эвакуировали еще около 100 человек из захваченного талибами Кабула. Договаривались об этой эвакуации с боевиками в течение нескольких дней. Переговоры вели украинские дипломаты из МИД, разведка и Офис Президента. Также активное участие принимали представители Пакистана, Турции, Катара и Афганистана.

Сегодня (23 сентября – 24 канал) утром переговоры завершились успехом и гражданский самолет вылетел с территории аэропорта города Кабул. На борту самолета находились около 100 граждан.

– отметили в ГУР.

Ожидается, что самолет с эвакуированными лицами прибудет в Киев в течение суток.

Напомним, что в целом Украина вывезла из Афганистана более 600 человек. Первая эвакуация украинцев состоялась на следующий же день после захвата власти талибами – 16 августа. Тогда украинский самолет забрал 80 человек.