Самые важные новости Украины и мира за 6 августа:
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Суд отправил в СИЗО захватчика Кабмина
Источник: 24 канал
Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения ветерану АТО Владимиру Прохничу, который 4 августа пришел к зданию правительства с гранатой.
- Подозреваемого взяли под стражу на 60 суток. Он будет находиться в СИЗО до 27 сентября.
Дело открыли по статьям о:
- захвате государственных зданий;
- незаконном лишении свободы;
- незаконном обращении с оружием.
Владимира Прохнича сразу несколько человек хотели взять на поруки. В частности его боевые побратимы и Ксения Возницына, возглавляющая госпиталь ветеранов войны "Лесная поляна".
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В Греции лесные пожары добрались до столицы – Афин
Источник: 24 канал
Лесные пожары, которые бушуют в Греции с конца июля, вышли из-под контроля и уже добрались до Афин и других курортных городков.
Спасатели сообщили, что основной очаг огня разделился на несколько фронтов, сейчас он распространяется в разных направлениях.
Десятки домов разрушены, выжжены тысячи гектаров
Заместитель мэра Афиднеса Гиоргос Достис отметил, что десятки домов разрушены или повреждены в результате массовых пожаров. Кроме этого, по его словам, пламя выжгло территорию площадью от 4 500 до 5 000 гектаров.
- Стало известно о первой жертве масштабных возгораний.
- Пострадали несколько десятков человек, в основном пожарных, у которых врачей диагностировали легкие ожоги.
- Зафиксировали также несколько случаев отравления дымом местных жителей.
Обратите внимание В Греции бушуют масштабные лесные пожары: все, что известно – фото, видео
В Днепре нашли повешенным подполковника СБУ
Источник: телеграм-канал Игоря Мосийчука
Правоохранители в лесополосе нашли повешенным старшего оперуполномоченного отдела "Т" СБУ в Днепропетровской области. Рядом с ним обнаружили предсмертную записку.
- Из документа, обнародованного бывшим нардепом, известно, что погибшего звали Николай Владимирович. Фамилия была затертой, а также описана хронология событий.
Хронология событий
- На телефон начальника ГВ ВС УСБУ в Днепропетровской области полковника Хмары 5 августа поступила сообщение.
- В нем была информация, что жена подполковника намерена поговорить с начальником своего мужа.
- Кроме этого, женщина прислала сообщение, смысл которого был похожим на предсмертную записку.
При нем была предсмертная записка, в которой он обвиняет в своей смерти начальника отдела "Т" и его заместителя,
– добавил Мосийчук.
Суд избирает меру пресечения представителям "Нацкорпуса"
Источник: 24 канал
Шевченковский районный суд Киева избирает меру пресечения представителям "Нацкорпуса". Одного из семерых подозреваемых – Ивана Никифорова взяли под стражу.
- По поводу других активистов заседание еще продолжаться.
СБУ обнародовала разговоры с запугиваниями бизнесменов
Злоумышленники "обложили данью" местных предпринимателей и если последние отказывались давать им деньги, то им угрожали насилием и физической расправой.
- А тем предпринимателям, которые отказывались платить "дань", рэкетиры поджигали автомобили.
Всего Служба безопасности Украины опубликовала 8 эпизодов, среди которых – записи телефонных разговоров. На аудиозаписях слышно и об угрозах расправиться физически.
СБУ показала разговоры с запугиваниями бизнесменов: смотрите видео
Каратист Горуна получил "бронзу" Олимпийских игр-2020
Источник: 24 канал
Каратист Станислав Горуна получил бронзовую медаль Олимпиады в Токио. В полуфинальной схватке он уступил итальянцу Луиджи Буза.
- Вследствие досадного поражения львовян остановился в шаге от "золота".
Тем не менее, Станислав Горуна стал вторым, кто принес Украине медаль в каратэ на японской земле. Первой была Анджелика Терлюга – "серебро".