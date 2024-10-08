Об этом 24 Каналу рассказала журналистка, депутат Запорожского районного совета Алиса Сысоева, отметив, что каждый день людей призывают к эвакуации. Те, кто остались, получают помощь от военной администрации.
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Что происходит в прифронтовых населенных пунктах Запорожья
С тех пор как Россия начала обстреливать Запорожье управляемыми авиационными бомбами, фактически каждый раз атака осуществляется на гражданские объекты, а именно жилые дома. Объекты инфраструктуры оккупанты затрагивают редко.
Враг старается воевать с мирным населением. Что в городе, что в области ситуация тяжелая. Может быть только день, чтобы россияне не совершали обстрелы, дальше атаки повторяются,
– отметила журналистка.
В прифронтовых населенных пунктах российские обстрелы не утихают с начала полномасштабного вторжения. В Запорожском регионе массированные обстрелы происходят ежедневно.
Например, за последние сутки оккупанты совершили 392 обстрела. Были дни, когда только по самому городу Орехов россияне осуществляли 300 ударов.
Есть такие города и села, которые разрушены почти до основания. В Орехове и Гуляйполе не осталось ни одного уцелевшего здания. Преимущественно люди, которые там проживают, живут в частных секторах,
– отметила Сысоева.
Село Работино разрушено полностью, оно стало точкой боевых действий. По словам журналистки, населенный пункт, к сожалению, остался только на карте.
Люди продолжают жить, но там ничего не работает, кроме Пунктов несокрушимости, куда волонтеры поставляют воду и лекарства. Военная администрация сотрудничает с властями городов.
Жизнь там невыносимая, причины смерти ужасные. Вчера в Гуляйполе погиб человек, которого россияне убили с дрона,
– подчеркнула журналистка.
Люди остаются в прифронтовых городах и селах, их постоянно призывают эвакуироваться. Однако важно отметить, что там не осталось семей с детьми, ранее проводилась их принудительная эвакуация.
Обратите внимание! На Запорожском направлении россияне активизировались, осуществив перегруппировку подразделений. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что несмотря на это полноценное наступление маловероятно.