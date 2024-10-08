Об этом 24 Каналу рассказала журналистка, депутат Запорожского районного совета Алиса Сысоева, отметив, что каждый день людей призывают к эвакуации. Те, кто остались, получают помощь от военной администрации.

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Что происходит в прифронтовых населенных пунктах Запорожья

С тех пор как Россия начала обстреливать Запорожье управляемыми авиационными бомбами, фактически каждый раз атака осуществляется на гражданские объекты, а именно жилые дома. Объекты инфраструктуры оккупанты затрагивают редко.

Враг старается воевать с мирным населением. Что в городе, что в области ситуация тяжелая. Может быть только день, чтобы россияне не совершали обстрелы, дальше атаки повторяются,

– отметила журналистка.

В прифронтовых населенных пунктах российские обстрелы не утихают с начала полномасштабного вторжения. В Запорожском регионе массированные обстрелы происходят ежедневно.

Например, за последние сутки оккупанты совершили 392 обстрела. Были дни, когда только по самому городу Орехов россияне осуществляли 300 ударов.

Есть такие города и села, которые разрушены почти до основания. В Орехове и Гуляйполе не осталось ни одного уцелевшего здания. Преимущественно люди, которые там проживают, живут в частных секторах,

– отметила Сысоева.

Село Работино разрушено полностью, оно стало точкой боевых действий. По словам журналистки, населенный пункт, к сожалению, остался только на карте.

Люди продолжают жить, но там ничего не работает, кроме Пунктов несокрушимости, куда волонтеры поставляют воду и лекарства. Военная администрация сотрудничает с властями городов.

Жизнь там невыносимая, причины смерти ужасные. Вчера в Гуляйполе погиб человек, которого россияне убили с дрона,

– подчеркнула журналистка.

Люди остаются в прифронтовых городах и селах, их постоянно призывают эвакуироваться. Однако важно отметить, что там не осталось семей с детьми, ранее проводилась их принудительная эвакуация.

Обратите внимание! На Запорожском направлении россияне активизировались, осуществив перегруппировку подразделений. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что несмотря на это полноценное наступление маловероятно.