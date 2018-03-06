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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Новости с фронта: боевики обстреляли жилые кварталы в Луганской области

20:25, 6 марта 419 Читати новину українською

На Донбассе террористы открыли огонь по жилым кварталам города Счастье Луганской области. Попали в несколько жилых домов и детский сад. В результате обстрела повреждены мебель и стены. Но, к счастью, никто из людей не пострадал. Стоит отметить, что российские наемники открыли огонь несмотря на договоренности о режиме тишины.

Предыдущие сутки прошли в зоне АТО относительно тихо. Однако, несмотря на подписанные минские договоренности, враг не прекращает обстреливать позиции украинских военных. Стрельба велась по всей линии фронта с использованием стрелкового оружия и гранатометов различных систем.

С субботы, 3 марта, на воскресенье было зафиксировано семь приходов мин 120-го калибра по нашим позициям. Но, к счастью, враг бил неприцельно, поэтому потерь среди наших военнослужащих не было. Этой же ночью и прошлый вечер, 5 марта, было совершено несколько обстрелов наших позиций из стрелкового оружия и пулеметов калибра 7,62 миллиметров,
– отметил пресс-офицер бригады ВСУ Иван Бурдюг.

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Несмотря на постоянные вооруженные провокации, в результате которых за последние сутки один военный получил ранение, бойцы Вооруженных Сил огонь в ответ не открывают. Однако, пользуются таким более или менее затишьем и проводят постоянные обучения.

Сейчас артиллерия от линии боестолкновения отведена, однако бойцы готовы в течение часа вернуться на позиции и нанести сокрушительный удар по врагу.

Автор: Алексей Годзенко
Теги: Новости Украины Война на Донбассе АТО
Источник: 24 Канал
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