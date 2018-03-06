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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Новини із фронту: бойовики обстріляли житлові квартали на Луганщині

20:23, 6 березня 286 Читать новость на русском

На Донбасі терористи відкрили вогонь по житлових кварталах міста Щастя на Луганщині. Влучили у кілька житлових будинків та дитячий садочок. Внаслідок обстрілу пошкоджені меблі та стіни. Але, на щастя, ніхто з людей не постраждав. Варто зазначити, що російські найманці відкрили вогонь попри домовленості про режим тиші.

Попередня доба минула в зоні АТО відносно тихо. Проте, попри підписані мінські домовленості, ворог не припиняє обстрілювати позиції українських військових. Стрільба велася по всій лінії фронту із використанням стрілецької зброї та гранатометів різних систем.

Із суботи, 3 березня, на неділю було зафіксовано сім приходів мін 120-го калібру по наших позиціях. Але, на щастя, ворог бив неприцільно, тому втрат серед наших військовослужбовців не було. Цієї ж ночі і вчорашнього вечора, 5 березня, було здійснено кілька обстрілів наших позицій зі стрілецької зброї та кулеметів калібру 7,62 міліметрів,
– зазначив прес-офіцер бригади ЗСУ Іван Бурдюг.

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Попри постійні збройні провокації, внаслідок яких за останню добу один військовий зазнав поранення, бійці Збройних Сил вогонь у відповідь не відкривають. Проте, користуються таким більш-менш затишшям і проводять постійні навчання.

Наразі артилерія від лінії боєзіткнення відведена, проте бійці готові протягом години повернутись на позиції та завдати нищівного удару по ворогу.

Автор: Олексій Годзенко
Теги: Новини України Війна на Донбасі АТО
Джерело: 24 Канал
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