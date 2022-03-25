В Новотроицком в Херсонской области люди вышли на мирный митинг: патриотические фото
25 марта 2022 , 12:16Читати новину українською
Источник:Суспільне
В Херсонской области местные снова вышли на мирный митинг. Речь идет о жителях поселка Новотроицкое.
В сети опубликовали патриотические фото с митинга 25 марта. На мирный протест собрались люди разных возрастов.
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Жители Новотроицкого сделали патриотические плакаты и вышли на улицы с флагами. Люди скандируют: "Новотроицкое – это Украина!, "Украина превыше всего!".
Митинг в Новотроицком / Фото Суспільного
Люди вышли на протест в Херсонской области / Фото Суспільного
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