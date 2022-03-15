В Нововолынске прощаются с погибшим Героем

Российская война против Украины забрала жизнь волынянина, воина Романа Марценюка. Его провели в последний путь.

Об этом сообщил городской голова Нововолынска. Он отметил, что сегодня, 15 марта Нововолынск и все общество прощаются с Героем.

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Жестокая война унесла жизнь нашего земляка – воина Романа Марценюка. Храброго и сильного. Настоящий Сын Украины. Провели в последний путь нашего защитника из Шахтерского микрорайона. А местом покоя воина стало родное село Грибовица,

– сообщил Карпус.

Он добавил, что невозможно подобрать слова, чтобы описать невыразимую боль семьи, побратимов.

"Наибольшее, что мы можем сделать для светлой памяти погибших – не предать их подвиг. Жить и работать для нашей великой матери Украины", – написал городской голова.