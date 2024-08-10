Утром противник выпустил 24 авиабомбы по Сумской области. Об этом рассказал в эфире телемарафона председатель Сумской областной военной администрации Владимир Артюх. Чиновник отметил, что на этот раз враг применил другие боеприпасы, чем те, что использовал обычно.

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Новые планирующие боеприпасы

По словам чиновника, новые бомбы имеют больший радиус действия, чем обычные КАБы.

Они такие же, как и КАБы, но имеют двигатель. Эта бомба летит значительно дальше, в два раза, и точнее,

– объяснил Артюх.

Председатель ОВА добавил, что способы борьбы с подобным вооружением такое же, как и в случае с КАБами. Прежде всего, надо сбивать самолеты-носители. Также возможно применение средств радиоэлектронной борьбы.

Всего за 9 августа россияне выпустили 11 новых бомб по Сумской области.

К слову, президент Зеленский неоднократно подчеркивал, что КАБы стали настоящим бедствием для украинских городов. Чтобы лишить врага этого преимущества, Украине нужно разрешение на удары дальнобойным оружием по российским аэродромам.

Ежедневно оккупанты сбрасывают сотни бомб на украинские позиции и приграничные территории. Их самолеты наносят удары с расстояния от 50 километров вне линии боевого столкновения или государственной границы Украины, или с моря.