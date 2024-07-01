В интервью Труди Рубин, колумнистке The Philadelphia Inquire президент указал на "недостатки" американского разрешения бить по территории страны-агрессора.

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"Надо искать дальнобойные решения"

Глава государства признал, что в последнее время удалось приблизиться ко многим решениям, о которых Киев долго просил партнеров. Однако следует признать, что российский прорыв на Харьковщине таки состоялся. Оккупанты скапливали у границы группировки, зная, что Украина не может по ним ударить оружием, потому что не имеет на это согласования от Запада.

Тогда как раз украинская армия переживала сильный дефицит снарядов. Единственное, что она могла использовать против захватчиков, были установки HIMARS. Впрочем, на применение их по врагу на территории России нужно было разрешение. В конце концов, США таки разрешили бить с HIMARS на север от Харькова.

Впрочем, заметил президент, на сегодня самая большая проблема – с КАБами и ракетами. Им можно противопоставить системы ПВО Patriot. Однако стоимость ракет и незначительное количество систем Patriot в мире делает их использование против КАБов неэффективным.

Поэтому, подчеркнул Зеленский, нужно искать "дальнобойное решение" против российских аэродромов, где стоят самолеты, с которых оккупанты сбрасывают КАБы. Для поражения вражеских аэродромов Украине нужно оружие, которое бьет на расстояние более 300 километров.

Решение по HIMARS против КАБов и авиации ничего не решает. Решение Байдена о разрешении бить по пограничью позитивное, но оно не решает проблему уничтожения наших городов и сел. Оно решает тактические моменты, но это не стратегическое оружие. Мы не можем воевать тактическим оружием против стратегических проблем, таких как КАБы и авиация,

– подчеркнул глава государства.

По словам политика, ATACMS, которые могут бить на 300 километров, вероятно, помогли бы Украине. Соответственно, необходимо разрешение Вашингтона на удары дальнобойным оружием вглубь России.