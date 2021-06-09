Как пояснил министр обороны Украины Андрей Таран, новая бронетехника нужна для десантирования с надводных десантных кораблей.

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Как прошли испытания

По словам Тарана, в процессе испытаний бронемашина продемонстрировала ожидаемые характеристики и зарекомендовала себя отлично. Министр обороны охарактеризовал БТР-4Е только тремя словами: современный, многофункциональный и грозный.

После дополнительных типовых испытаний по преодолению водных преград мы еще раз убедились в перспективности этого образца военной техники и его необходимости для обороны Украины. БТР-4Е является исключительно украинской разработкой, прошедшей полный цикл от "чистого листа" до постановки на вооружение,

– отметил Андрей Таран.

Он подчеркнул, что основным отличием варианта выполнения БТР-4Е для нужд ВМС ВСУ от базового образца является назначение для транспортировки личного состава морской пехоты и их огневой поддержки в бою и способностью круглосуточно выполнять задачи в зонах умеренно-холодного морского климата.

Бронетранспортер БТР-4Е, который серийно выпускается в Украине, планово поступает в подразделения Вооруженных сил Украины.

Что известно о БТР-4Е

Источник: Армия Inform

Составной частью корпуса БТР-4Е является перекрытие моторно-трансмиссионного отделения, оборудованного элементами системы герметизации, что исключает попадание морской воды через отверстия системы охлаждения.

Кроме того, система герметизации позволяет осуществлять дальнейшее движение бронетранспортера без остановки и ограничений после его выхода из моря на берег.

Еще одной особенностью БТР для морпехов является волноотбивающий щиток усиленной конструкции для предотвращения попадания набегающей волны на средства обзора водителя. Это улучшает его видимость.

Испытание БТР-4: смотрите видео