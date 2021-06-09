Как пояснил министр обороны Украины Андрей Таран, новая бронетехника нужна для десантирования с надводных десантных кораблей.
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Как прошли испытания
По словам Тарана, в процессе испытаний бронемашина продемонстрировала ожидаемые характеристики и зарекомендовала себя отлично. Министр обороны охарактеризовал БТР-4Е только тремя словами: современный, многофункциональный и грозный.
После дополнительных типовых испытаний по преодолению водных преград мы еще раз убедились в перспективности этого образца военной техники и его необходимости для обороны Украины. БТР-4Е является исключительно украинской разработкой, прошедшей полный цикл от "чистого листа" до постановки на вооружение,
– отметил Андрей Таран.
Он подчеркнул, что основным отличием варианта выполнения БТР-4Е для нужд ВМС ВСУ от базового образца является назначение для транспортировки личного состава морской пехоты и их огневой поддержки в бою и способностью круглосуточно выполнять задачи в зонах умеренно-холодного морского климата.
Бронетранспортер БТР-4Е, который серийно выпускается в Украине, планово поступает в подразделения Вооруженных сил Украины.
Что известно о БТР-4Е
Источник: Армия Inform
- Составной частью корпуса БТР-4Е является перекрытие моторно-трансмиссионного отделения, оборудованного элементами системы герметизации, что исключает попадание морской воды через отверстия системы охлаждения.
- Кроме того, система герметизации позволяет осуществлять дальнейшее движение бронетранспортера без остановки и ограничений после его выхода из моря на берег.
- Еще одной особенностью БТР для морпехов является волноотбивающий щиток усиленной конструкции для предотвращения попадания набегающей волны на средства обзора водителя. Это улучшает его видимость.
Испытание БТР-4: смотрите видео