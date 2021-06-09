Як пояснив міністр оборони України Андрій Таран, нова бронетехніка потрібна для десантування з надводних десантних кораблів.
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Як минули випробування
За словами Тарана, у процесі випробувань бронемашина продемонструвала очікувані характеристики та зарекомендувала себе відмінно. Міністр оборони схарактеризував БТР-4Е лише трьома словами: сучасний, багатофункціональний та грізний.
Після додаткових типових випробувань з подолання водних перешкод ми вкотре пересвідчилися у перспективності цього зразка військової техніки та його необхідності для оборони України. БТР-4Е є виключно українською розробкою, що пройшла повний цикл від "чистого аркуша" до постановки на озброєння,
– зазначив Андрій Таран.
Він підкреслив, що основною відмінністю варіанту виконання БТР-4Е для потреб ВМС ЗСУ від базового зразка є призначення для транспортування особового складу морської піхоти і їх вогневої підтримки в бою та здатністю цілодобово виконувати завдання в зонах помірно-холодного морського клімату.
Бронетранспортер БТР-4Е, який серійно випускається в Україні, планово надходить до підрозділів Збройних сил України.
Що відомо про БТР-4Е
Джерело: Армія Inform
- Складовою частиною корпусу БТР-4Е є перекриття моторно-трансмісійного відділення, обладнаного елементами системи герметизації, що виключає потрапляння морської води через отвори системи охолодження.
- Крім того, система герметизації дозволяє здійснювати подальший рух бронетранспортера без зупинки й обмежень після його виходу з моря на берег.
- Ще однією особливістю БТР для морпіхів є хвилевідбивний щиток посиленої конструкції для запобігання потрапляння хвилі, що набігає, на засоби огляду водія. Це покращує його оглядовість.
Випробування БТР-4: дивіться відео