У відомстві наголосили, що новий вітчизняний боєприпас підвищеної дальності вдалося створити завдяки кооперації низки підприємств.

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Що відомо про новий снаряд

Новий 122 міліметровий реактивний снаряд "Тайфун-1" створили спеціально до РСЗВ "Град". Днями реактивні снаряди вдалося випробувати на полігоні.

Так, участь у розробці снаряду взяли такі підприємства:

ДП "Південне",

Павлоградський механічний завод,

ДП "Південний машинобудівний завод",

ДП "Павлоградський хімічний завод",

ДП "Фотоприлад",

ДП "Державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів".

У Міноборони зазначили, що "Тайфун-1" має максимальну дальність польоту аж до 40 кілометрів, а його осколково-фугасна бойова частина складає 18,4 кілограма.

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