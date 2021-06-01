В ведомстве подчеркнули, что новый отечественный боеприпас повышенной дальности удалось создать благодаря кооперации ряда предприятий.

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Что известно о новом снаряде

Новый 122-миллиметровый реактивный снаряд "Тайфун-1" создали специально для РСЗО "Град". На днях реактивные снаряды удалось испытать на полигоне.

Так, участие в разработке снаряда приняли следующие предприятия:

ГП "Южное",

Павлоградский механический завод,

ГП "Южный машиностроительный завод",

ГП "Павлоградский химический завод",

ГП "Фотоприбор",

ГП "Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов".

В Минобороны отметили, что "Тайфун-1" имеет максимальную дальность полета до 40 километров, а его осколочно-фугасная боевая часть составляет 18,4 килограмма.

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