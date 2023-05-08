Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. По его словам, новые планы Кремля далеки от совершенства.

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Он отметил, что "первые волны атак, которые произошли в зимний период – это была попытка уничтожить украинскую энергетическую инфраструктуру, погрузить Украину во тьму, посеять панику и таким образом заставить к капитуляции"

"Этого не получилось. Ракетный блицкриг, как и начальная операция "взять Киев", потерпели фиаско", – отметил Юсов.

Какие цели России сейчас

Представитель разведки сообщил, что те атаки, которые продолжает совершать враг сегодня – это попытка усложнить или сорвать дальнейшие наступательные действия украинской армии по освобождению наших территорий.

Юсов также обратил внимание, что враг в настоящее время продолжает атаки со значительно более низким ракетным потенциалом, особенно в части высокоточного вооружения, поскольку в значительной степени он израсходован и так быстро возобновлять его в Кремле не могут.

Их задача – это попытка усложнения или срыва дальнейших наступательных действий украинской армии по освобождению наших территорий. То есть целями являются – логистика, пути снабжения, техника, живая сила,

– подчеркнул представитель разведки.

Россия имеет неточные разведданные

Впрочем, по его словам, у России есть устаревшие данные, нехватка разведданных, и учитывая наличие несовременного и не высокоточного вооружения, эти удары фактически идут по гражданским объектам и страдают не военные, а мирные граждане.

"Что, в принципе, является свидетельством террористических актов, которые продолжает Россия и режим Путина, и показывает геноцидный характер войны, которую она ведет против Украины", – добавил Юсов.