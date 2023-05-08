Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. За його словами, нові плани Кремля далекі від досконалості.

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Він зауважив, що "перші хвилі атак, які відбулись в зимовий період – це була спроба знищити українську енергетичну інфраструктуру, занурити Україну в темряву, посіяти паніку і в такий спосіб змусити до капітуляції"

"Цього не вийшло. Ракетний бліцкриг, як і початкова операція "взяти Київ", зазнали фіаско", – зазначив Юсов.

Які цілі Росії наразі

Представник розвідки повідомив, що ті атаки, які продовжує здійснювати ворог сьогодні – це намагання ускладнити або зірвати подальші наступальні дії української армії щодо визволення наших територій.

Юсов також звернув увагу, що наразі ворог продовжує атаки зі значно нижчим ракетним потенціалом, особливо в частині високоточного озброєння, оскільки значною мірою він витрачений і так швидко поновлювати його у Кремлі не можуть.

Їхнє завдання – це спроба ускладнення або зриву подальших наступальних дій української армії щодо визволення наших територій. Тобто цілями є – логістика, шляхи постачання, техніка, жива сила,

– наголосив представник розвідки.

Росія має неточні розвіддані

Втім, за його словами, Росія має застарілі дані, брак розвідданих, і зважаючи на наявність несучасного та не високоточного озброєння, ці удари фактично йдуть по цивільних об'єктах і страждають не військові, а мирні громадяни.

"Що в принципі є свідченням терористичних актів, які продовжує Росія та режим Путіна, і показує геноцидний характер війни, яку вона веде проти України", – додав Юсов.