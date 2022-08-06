В результате российской агрессии против Украины значительные изменения претерпел образовательный процесс. Учебный год-2021/2022 завершали в формате онлайн, ВНО-2022 вообще было отменено, а вместо него будет НМТ: 60 вопросов за 2 часа только по трем предметам – украинскому языку и истории, а также математике.

Читайте НМТ 2022 – как пройти пробный тест: математика, украинский язык, история Украины

Составление НМТ-2022 началось 18 июля. Также уже завершился первый этап регистрации на дополнительную сессию сдачи НМТ-2022. Однако это не единственные даты для всех желающих.

В Минобразования учли, что многие абитуриенты были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от геноцида, а потому будут сдавать тест в нетипичных для себя условиях – в других городах или даже странах.

Так, в начале июля планировалось, что НМТ пройдет в Никополе, но через несколько недель город оказался под постоянными обстрелами россиян. В таких условиях 21 июля было принято решение об отмене НМТ в Никополе, а потому планировавшим его проходить именно там придется искать другие, более безопасные варианты.

Новые даты сессий НМТ-2022

Таким образом, 18 июля стартовала только первая волна под названием "Основная сессия". Она продлится до 10 августа.

Также будут дополнительная сессия – с 16 по 20 августа и специальная – с 12 по 16 сентября 2022 года. Регистрация на последнюю – специальную сессию – еще не началась, поэтому вы вполне можете успеть до "третьей волны".

Шпаргалка от Минобразования

Как стать участником этого процесса – подробно расписано на сайте Минобразования. Например, для участия в специальной сентябрьской сессии сдачи НМТ-2022 необходимо:

с 12 по 15 августа сформировать личную карточку абитуриента на странице Украинского центра оценивания качества образования (забавную аббревиатуру УЦОКО уже должны все знать);

с 25 по 30 августа определиться на персональной странице с местом сдачи НМТ – в Украине или за ее пределами;

в Украине или за ее пределами; с 5 по 7 сентября нужно подтвердить свое участие в тестировании и окончательно определиться с местом, где удобно пройти НМТ-2022.

Узнать логины и пароли для доступа к информационной странице участники могут благодаря созданному сервису " Получение доступа к Информационной странице участника ЗНО-2022/НМТ-2022".

Единая схема

Для дополнительной сессии сдачи НМТ-2022 – тот же алгоритм, только другие даты, следует запомнить главное – все начинается с создания регистрационной карты абитуриента.

Единственным для всех сессий является:

создание регистрационной карты;

заполнение заявления об участии в тестировании;

формирование комплекта регистрационных документов (оформленная регистрационная карточка, заверенные копии паспортного документа, документа о среднем образовании, медицинское заключение о создании особых (специальных) условий для прохождения внешнего независимого оценивания по форме № 086-3/о (при необходимости);

отправка документов в региональный центр оценивания качества образования, адрес которого указан в контрольно-информационном письме, сформированном вместе с регистрационной карточкой.

Документы также можно отправить по электронному адресу соответствующего регионального центра, указанному в регистрационном сообщении. В теме письма следует указать свою фамилию, а также то, что это регистрационные документы (например, Петренко_регистрационные документы). Если у вас нет доступа к интернету или электронному почтовому ящику – можно воспользоваться услугами классической почты.

Информация о местах и времени проведения НМТ-2022 в Украине не распространяется в открытом доступе и не разглашается из соображений безопасности, ведь с начала российского вторжения учебные заведения стали "любимыми" целями россиян. Более 5 месяцев полномасштабной войны подтвердили страшные опасения, что для россиян нет никакой разницы, кого из украинцев убивать – военных или гражданских, взрослых или детей, ведь они убивают всех, еще и хвастаются этим потом.

Как сдать НМТ-2022 за границей

Многие молодые украинцы сдают или планируют сдавать НМТ за границей. Например, основную сессию за пределами Украины сдают около 25 000 юношей и девушек в почти 40 городах Европы и многих городах других частей цивилизованного мира.

Важно Вступительная кампания-2022: что нужно знать о тесте, который будет вместо ВНО

НМТ-2022 примут Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Молдова, Нидерланды, Германия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Венгрия, Франция, Хорватия, Чехия и Швеция.

Для допуска во временный экзаменационный центр участникам необходимо иметь только:

приглашение;

документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Украины, загранпаспорт, цифровой документ в приложении "Дия" и т.д.).

Также рекомендуем иметь ручку, бутылку с питьевой водой без этикетки (в Европе в эти дни – жара) и средства индивидуальной защиты (маски и санитайзеры).

Дата, время и адрес проведения НМТ-2022 за границей указаны в приглашениях, размещенных на информационных страницах участников.

Проведение национального мультипредметного теста в Украине и за рубежом начнется по киевскому времени. Это нужно учитывать, ведь разница, например между Киевом и Лиссабоном составляет 2 часа, что потенциально может стать причиной опозданий и лишнего стресса.

Ознакомиться с временем начала тестирования по местному времени других стран можно по ссылке.

Еще больше советов по сдаче НМТ и регистрации на портале УЦОКО (как оказалось, это тоже может стать для некоторых серьезным испытанием) – на сайте Министерства образования. Там даже создали специальный чат для помощи абитуриентам и их родителям.

Что будет с ВНО и новый мультимедийный тест – смотрите видео: