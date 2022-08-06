Внаслідок російської агресії проти України значних змін зазнав освітній процес. Навчальний рік-2021/2022 завершували у форматі онлайн, ЗНО-2022 взагалі було скасоване, а замість нього буде НМТ: 60 питань за 2 години лише з трьох предметів – української мови та історії, а також математики.

Читайте НМТ 2022 – як пройти пробний тест: математика, українська мова, історія України

Складання НМТ-2022 почалося 18 липня. Також вже завершився перший етап реєстрації на додаткову сесію складання НМТ-2022. Проте, це не єдині дати для всіх охочих.

У Міносвіти врахували, що чимало абітурієнтів були вимушені залишити свої домівки, рятуючись від геноциду, а тому будуть складати тест у нетипових для себе умовах – в інших містах або навіть країнах.

Так, на початку липня планувалося, що НМТ пройде у Нікополі, але за кілька тижнів місто опинилося під постійними обстрілами росіян. У таких умовах 21 липня було ухвалено рішення про скасування НМТ у Нікополі, а тому тим, хто планував його проходити саме там, доведеться шукати інших, безпечніших варіантів.

Нові дати сесій НМТ-2022

Таким чином, 18 липня стартувала лише перша хвиля під назвою "Основна сесія". Вона триватиме до 10 серпня.

Також будуть додаткова сесія – з 16 по 20 серпня та спеціальна – 12 по 16 вересня 2022 року. Реєстрація на останню – спеціальну сесію – ще не почалася, тому ви цілком можете встигнути до "третьої хвилі".

Шпаргалка від Міносвіти

Як стати учасником цього процесу – детально розписано на сайті Міносвіти. Наприклад, для участі у спеціальній вересневій сесії складання НМТ-2022 необхідно:

з 12 по 15 серпня сформувати особову картку абітурієнта на сторінці Українського центру оцінювання якості освіти (кумедну абревіатуру УЦОЯО вже мають всі знати);

з 25 по 30 серпня визначитися на персональній сторінці з місцем складання НМТ – в Україні або за її межами;

в Україні або за її межами; з 5 по 7 вересня потрібно підтвердити свою участь у тестуванні та остаточно визначитись з місцем, де вам зручно пройти НМТ-2022.

Дізнатися логіни та паролі для доступу до інформаційної сторінки учасники можуть завдяки створеному сервісу " Отримання доступу до Інформаційної сторінки учасника ЗНО-2022/НМТ-2022".

Єдина схема

Для додаткової сесії складання НМТ-2022 – той самий алгоритм, лише інші дати, варто запам'ятати головне – все починається зі створення реєстраційної картки абітурієнта.

Єдиним для всіх сесій є:

створення реєстраційної картки;

заповнення заяви про участь у тестуванні;

формування комплекту реєстраційних документів (оформлена реєстраційна картка, засвідчені копії паспортного документа, документа про повну загальну середню освіту, медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання за формою № 086-3/о (за потреби);

надсилання документів до того регіонального центру оцінювання якості освіти, адресу якого зазначено в контрольно-інформаційному листі, сформованому разом із реєстраційною карткою.

Документи також можна надіслати на електронну адресу відповідного регіонального центру, зазначену в реєстраційному повідомленні. У темі листа слід зазначити своє прізвище, а також те, що це реєстраційні документи (Наприклад, Петренко_реєстраційні документи). Якщо у вас немає доступу до інтернету або електронної поштової скриньки – можна скористатись послугами класичної пошти.

Інформація про місця і час проведення НМТ-2022 в Україні не поширюється у відкритому доступі та не розголошується з міркувань безпеки, адже з самого початку російського вторгнення навчальні заклади стали "улюбленими" цілями росіян. Понад 5 місяців повномасштабної війни підтвердили найстрашніші побоювання, що для росіян немає жодної різниці, кого з українців вбивати – військових чи цивільних, дорослих чи дітей, адже вони вбивають всіх, ще й вихваляються цим потім.

Як скласти НМТ-2022 за кордоном

Чимало молодих українців складають або планують складати НМТ за кордоном. Наприклад, основну сесію за межами України складають близько 25 000 юнаків і дівчат в майже 40 містах Європи та багатьох містах інших частин цивілізованого світу.

Важливо Вступна кампанія-2022: що треба знати про тест, який буде замість ЗНО

НМТ-2022 приймуть Австрія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Угорщина, Франція, Хорватія, Чехія і Швеція.

Для допуску до тимчасового екзаменаційного центру учасникам необхідно мати лише:

запрошення;

документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина України, закордонний паспорт, цифровий документ у застосунку "Дія" тощо).

Також радимо мати ручку, пляшку з питною водою без етикетки (у Європі в ці дні – шалена спека) та засоби індивідуального захисту (маски та санітайзери).

Дата, час і адреса проведення НМТ-2022 за кордоном зазначені в запрошеннях, розміщених на інформаційних сторінках учасників.

Проведення національного мультипредметного тесту в Україні та за кордоном розпочнеться за київським часом. Це потрібно враховувати, адже різниця, наприклад, між Києвом і Лісабоном становить 2 години, що потенційно може стати причиною запізнень та зайвого стресу.

Ознайомитися із часом початку тестування за місцевим часом інших країн можна за посиланням.

Ще більше порад щодо складання НМТ та реєстрації на порталі УЦОЯО (як виявилось, це теж може стати для декого серйозним випробуванням) – на сайті Міністерства освіти. Там навіть створили спеціальний чатбот для допомоги абітурієнтам та їх батькам.

Що буде із ЗНО та новий мультимедійний тест – дивіться відео: