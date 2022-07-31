Складати НМТ-2022 доведеться у форматі онлайн, а це для непідготовлених підлітків може становити фактор додаткового стресу. Щоб його подолати – в спеціальному онлайн-середовищі Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти. розробили спеціальний демонстраційний варіант мультипредметного тесту.

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Для чого потрібний пробний тест

Автори демонстраційного НМТ наголошують, що інтерфейс запропонованого тестувальника відрізняється від того, що буде на реальному НМТ, проте за структурою, типами завдань, тривалістю їх виконання демонстраційний варіант аналогічний до вступного тесту.

Пройти "пробник" НМТ-2022 можна за цим посиланням.

Таким чином, ознайомлення з "пробником" і його проходження має адаптувати абітурієнтів до самого НМТ-2022, усунути фактор несподіванки та зайвих стресів, щоб не витрачати зайвий час на ознайомлення з "механікою" й думати лише про питання.

Також "тестувальник" буде корисним для тайм менеджменту – можна обирати послідовність виконання завдань та повертатися до того чи того завдання, змінювати варіант відповіді, а після завершення роботи над тестом – отримати результати тестування за кожен блок завдань НМТ. Також демонстраційний тест буде цікаво пройти батькам абітурієнтів, щоб перевірити свій рівень, згадати все та зрозуміти, як саме випробування чекає на їх дітей.

Структура НМТ

У демонстрацій ному тесті буде ті самі 60 питань і 120 хвилин (2 години!) для відповіді на них.

Як і НМТ-2022, його тестовий прототип складатиметься з трьох блоків:

української мови (завдання 1 – 20);

математики (завдання 21 – 40);

історії України (завдання 41 – 60).

Кожний блок – по 20 питань, останні 5 (у математиці 6) – з яких – що називається, з зірочкою – вони складніші і творчі, проте, за них дається більше балів. У питаннях з 1 по 15 (14) кожного блоку є лише один вірний варіант – це теж великий плюс, адже гарантує, що у варіантах буде все однозначно й не потрібно буде розриватись над двома схожими варіантами.

Максимум за українську мову та історію України – по 35 балів, математику – 30 балів. Загальний максимум – 100 балів.

Нічого складного

Аналіз демонстраційного тесту НМТ-2022, проведений 24 каналом, говорить, що нічого складного там нема, не потрібно поспішати – треба уважно читати питання.

Давайте розберемо конкретне запитання. Візьмемо історичний блок – запитання №49.

На перший погляд, воно непросте, адже апелює для імені письменника Генріха Манна, творів якого не читали, мабуть, не лише абітурієнти, але й самі укладачі тесту й, сто відсотків, чиновники Міносвіти. Й вже точно ніхто з них не відрізнить на фото Генріха та Томаса Маннів, особливо, коли в молоді роки обидва носили пишні вуса.

Втім, це зовсім не важливо, адже суть питання – аналіз цілком собі адекватної цитати, про раптову для сучасників дружбу Сталіна та Гітлера – тобто Генріх Манн, хоч ви його й не знаєте, видає "базу". Вуаля, правильна відповідь "Б" – й ви отримуєте один бал.

Або питання №59.

Воно здається складним, адже вимагає розуміння різних періодів історії України 20 століття, проте, це все вивчалося в школі – фактично, кожне слово з варіантів має бути таким собі якорем. Тому необхідно просто лише пригадати та логічно структурувати.

Головне – не помилитися потрібною літерою (на перевірку у вас буде час). Так, відповідь на подібне питання займе більше часу, проте, й 4 бали на дорозі не валяються.

Ті питання, які здаються складними – насправді є, швидше, великими, вони не будуть проблемою для тих, хто вчив предмет, а також для тих, хто спокійно розкладе велике завдання на менші частини. Власне, для цього і потрібний пробний НМТ.

Ще раз – поспішати не потрібно, 2 години – цілком достатній час, щоб пройти та дати відповідь на всі 60 питань.

Для тих, хто нічого не зрозумів або ще більше заплутався, в Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО) підготували спеціальний навчальний відеоролик, що має остаточно зняти усі запитання.

Онлайн тестувальник: як користуватися, про що пам'ятати учасникові – дивіться відео:

Як пройти пробний НМТ-2022: поради від УЦОЯО:

Перед початком потрібно відповісти на 4 запитання про себе, ці відповіді допоможуть зібрати важливу статистичну інформацію.

Під час реального тестування у всіх буде можливість використовувати легальну шпаргалку – довідкові матеріали з математики, її можна використовувати зараз, й абсолютно точно – завантажити та дослідити особисто, що там є, а чого немає.

довідкові матеріали з математики, її можна використовувати зараз, й абсолютно точно – завантажити та дослідити особисто, що там є, а чого немає. Реальний НМТ-2022 ви будете проходити в школах або вишах централізовано, демонстраційний – у себе вдома або в іншому місці. Якщо у вас повільний інтернет або немає можливості працювати протягом 2 годин за комп'ютером – завантажте файл із демонстраційним варіантом НМТ, виконайте завдання і звірте свої відповіді з правильними.

Тестування НМТ-2022 відбуватиметься у три сесії: Основна (вона вже почалася): 18 липня – 10 серпня; Додаткова: 16–20 серпня; Спеціальна: 12 – 16 вересня.

Що буде із ЗНО та новий мультипредметний тест – дивіться відео: