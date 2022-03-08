Новые дорожные знаки установили для оккупантов на Черниговщине

Едва ли не единственное преимущество российской армии в том, что она многочисленнее украинской. Однако враг ворвался в нашу страну, которую украинские военные хорошо знают. Именно это на руку нашей армии.

В Черниговской области оккупант может пойти в направлении "Сожгут"

Российские войска бродят по Украине, ведь с украинских дорог сняли указатели. Теперь оккупанту стало сложнее ориентироваться в местности.

Это важно Мы рассчитываем на соблюдение тишины, но есть сигналы, что враг обстреливает гуммгруз, – Верещук

Вернуться домой россиянам помогают всеми силами. В частности, на дорогах стали появляться новые знаки.

Агрессору предлагают несколько путей. Например, на Черниговщине оккупант может пойти в направлении: "Рашистам п*изд*ц", "Разь*бут", "Сожгут", "Беги", "Утопят".

Знаки на Черниговщине / Фото Суспільне Чернігів

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!