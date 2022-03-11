Звание получили определенные командующие Вооруженных сил Украины. Известно, что их 4.
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Кем именно являются новые генералы
Об этом стало известно из Указов президента, которые он подписал 11 и еще 10 марта. В частности, бригадными генералами стали такие полковники:
- Владислав Лещинский;
- Григорий Демьянчик;
- Владимир Гуцол;
- Олег Нечаев.
Известно, что Владислав Лищинский – начальник штаба и вице-командир войск оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ. Штаб расположен в Одессе и отвечает кроме Одесской еще и за Винницкую, Кировоградскую, Николаевскую и Херсонские области.
Григорий же Демьянчик – начальник 184 учебного центра Нацакадемии Сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного, где пункт базирования – Львовщина.
Владимир Гуцол – начальник Военной службы правопорядка в ВСУ, а также руководитель Главного управления Военной службы правопорядка ВСУ.
Олег Нечаев, например, защищает Украину, будучи заместителем командующего Сил спецопераций ВСУ. Это самая молодая и современная составляющая украинских Вооруженных Сил.
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