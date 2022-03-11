Звання отримали певні командувачі Збройних Сил України. Відомо, що їх 4.

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій початку 3 тижня війни

Ким саме є нові генерали

Про це стало відомо з Указів президента, які він підписав 11 та ще 10 березня. Зокрема, бригадними генералами стали такі полковники:

Владислав Ліщинський;

Григорій Дем'янчик;

Володимир Гуцол;

Олег Нечаєв.

Відомо, що Владислав Ліщинський – начальник штабу та віцекомандувач військ оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ. Штаб розташований в Одесі та відповідає, окрім Одещини ще й за Вінницьку, Кіровоградську, Миколаївську та Херсонські області.

Григорій ж Дем'янчик є начальником 184 навчального центру Нацакадемії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, де пункт базування – Львівщина.

Володимир Гуцол – начальник Військової служби правопорядку у ЗСУ, а також керівник Головного управління Військової служби правопорядку ЗСУ.

Олег Нечаєв, наприклад, боронить України, бувши заступником командувача Сил спецоперацій ЗСУ. Це наймолодша та найсучасніша складова українських Збройних Сил.