Новые испытания и вызовы: прогнозы для Украины в 2022 году

Новые вызовы и новые испытания. Так кратко можно охарактеризовать то, что ждет Украину в 2022 году.

Что будет с украинской экономикой

Транш МВФ

В экономической сфере эксперты заверили, что с нами продолжат сотрудничать международные финансовые учреждения. По крайней мере до весны. Тогда мы должны получить очередной финансовый транш от Международного валютного фонда.

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Сейчас правительство ведет переговоры о следующем переводе. В то же время наши партнеры требуют, чтобы мы ввели рыночные цены на газ и отопление. Это в свою очередь может повлечь резкий рост цен на коммунальные услуги для населения.

Экономический паспорт украинца

Еще одна экономическая инициатива — Владимир Зеленский внес в парламент законопроект об экономическом паспорте украинца.

В команде ожидают, что дети, которые будут иметь экономический паспорт, будут получать на спецсчета средства от рентных платежей за добычу недр. И на момент достижения совершеннолетия будут иметь на счетах по 10 тысяч долларов.



Зеленский внес в парламент законопроект об экономическом паспорте украинца / Фото Getty Images

Законопроект определен как неотложный. Его рассмотрение состоится в начале 2022 года. Подобная практика присуща богатым нефтяным странам.

Впрочем, в Украине другая структура экономики, убеждены эксперты. Поэтому скептически относятся к этой программе.

Прогнозы экспертов на 2022 год: смотрите видео

Что ждет украинские суды в 2022 году

Весь 2021 год на слуху была судебная система Украины. Точнее, необходимость ее реформирования. Михаил Жернаков, глава правления Фонда DEJURE отметил, что большим шагом стало принятие законопроекта о реформе Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.

Впрочем, он также подчеркнул, что до сих пор остается нерешенным вопрос о реформе Конституционного Суда. А законопроекту о ликвидации скандального Окружного админсуда Киева, который внес в парламент Зеленский, скоро исполнится год. Хотя он был обозначен как неотложный.

На 2022 год это приоритетные задачи – реформа Конституционного Суда и ликвидация Окружного админсуда города Киева. И конечно же, я думаю, что в первую очередь все-таки – это окончание реформы Высшей квалификационной комиссии судей и ВСП. Собственно активный этап начнется в январе – феврале 2022 года. Михаил Жернаков Председатель правления Фонда DEJURE

Деолигархизация

В 2021 году власти провозгласили курс на деолигархизацию. Под конец года народные депутаты даже приняли соответствующий законопроект. Однако политологи убеждены, в 2022 году вся деолигархизация сведется к борьбе с несколькими фамилиями.

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То есть это не будет правовой, транспарентный и открытый процесс. Что же касается, в общем, политической жизни в стране, то она обещает быть насыщенной.

Будет ли масштабное вторжение России

Еще один неприятный вопрос уходящего года – будет ли масштабное вторжение России? Украинские дипломаты вместе с США и другими международными партнерами уже работают над тем, чтобы этого не произошло. Да и войско наготове. Поэтому любые вызовы Украина готова встречать достойно.