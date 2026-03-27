Правительство расширило перечень критически важных предприятий: эти компании смогут бронировать работников
- Кабинет Министров расширил критерии определения критически важных предприятий для ВСУ, включив компании, занимающиеся перевозкой военных грузов, ремонтом и эксплуатацией техники.
- Предприятия, признаны критически важными, теперь имеют право бронировать своих работников.
Кабинет Министров расширил критерии определения предприятий, учреждений и организаций критически важными для обеспечения потребностей ВСУ. В перечень добавили новые категории.
Об этом сообщил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталий Киндратив.
Какие предприятия признали критически важными?
В перечень критически важных предприятий теперь входят компании, которые занимаются:
- перевозкой военных грузов;
- ремонтом, содержанием и эксплуатацией вооружения, техники и боеприпасов;
- закупкой товаров оборонного значения.
Расширение критериев позволит поддержать предприятия, которые обеспечивают логистику, ремонт и техническое обслуживание оборонной техники, и тем самым будет способствовать стабильному функционированию сектора обороны,
– отметил Киндратив.
Важно! Предприятия, признаны критически важными для обеспечения потребностей ВСУ, получают право бронировать своих работников. Соответственно, решение правительства расширяет перечень компаний, которые могут воспользоваться этой возможностью.
По словам представителей министерства, ожидается, что принятие постановления позволит обеспечить стабильную работу предприятий, которые выполняют важные оборонные задачи и непосредственно поддерживают деятельность ВСУ.
Минобороны готовит новые правила мобилизации
Народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, что Минобороны и Офис Президента уже прорабатывают предложения по уменьшению конфликтов между гражданскими и военнослужащими ТЦК во время мобилизационных мероприятий.
Кроме того, изменения имеют целью снять с представителей территориальных центров комплектования (ТЦК) обвинения в нарушении прав человека.
Уже в апреле должны появиться первые наработки – далее их передадут на детальное рассмотрение. Нововведения будут касаться и справедливого распределения мобилизационной нагрузки.