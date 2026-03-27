Об этом сообщил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталий Киндратив.

Какие предприятия признали критически важными?

В перечень критически важных предприятий теперь входят компании, которые занимаются:

перевозкой военных грузов;

ремонтом, содержанием и эксплуатацией вооружения, техники и боеприпасов;

закупкой товаров оборонного значения.

Расширение критериев позволит поддержать предприятия, которые обеспечивают логистику, ремонт и техническое обслуживание оборонной техники, и тем самым будет способствовать стабильному функционированию сектора обороны,

– отметил Киндратив.

Важно! Предприятия, признаны критически важными для обеспечения потребностей ВСУ, получают право бронировать своих работников. Соответственно, решение правительства расширяет перечень компаний, которые могут воспользоваться этой возможностью.

По словам представителей министерства, ожидается, что принятие постановления позволит обеспечить стабильную работу предприятий, которые выполняют важные оборонные задачи и непосредственно поддерживают деятельность ВСУ.

