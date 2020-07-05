После аннексии Крыма Россией и потери значительной части военных кораблей, Украине пришлось изменить подход к формированию Военно-морских сил. Помогли в этом западные партнеры.

Украина в сотрудничестве с НАТО в сфере ВМС сделала большой шаг вперед. В 2020 году в ВМС Украины введена система управления, предложенная по стандартам НАТО. Об этом в комментарии "Думская" рассказал командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа.

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"Один из главных приоритетов нашего сотрудничества – это материально-техническое оснащение армии. Особенно это касается кораблестроения. Я обращаю внимание на противоминные корабли, потому что Украина не обладает соответствующим производственным и научным потенциалом, чтобы строить такие корабли. Мы никогда этого не делали и не сможем это быстро реализовать. Поэтому данному вопросу я уделяю большое внимание", – рассказал контр– адмирал Алексей Неижпапа.

Еще один из приоритетов сотрудничества – поставка кораблей и катеров. Речь идет о тех суднах, которые смогут заполнить нишу относительно прибрежной зоны и ближней зоны.

"Мы должны сейчас быстро заполнить эту нишу и перейти к следующему этапу – работа возле берега противника: это цель, которую мы сейчас ставим перед собой. И наши партнеры будут участвовать и в этом этапе", – отметил командующий ВМС Украины.

Подготовка команды корабля

Важным аспектом является подготовка команды корабля. Особенно капитана судна. По словам Алексея Неижпапы, на это надо десять лет. Например, матроса надо готовить минимум год, старшину – три года.

"Командир корабля, который готов управлять кораблем, применять его оружие и быть абсолютно совместимым с командирами кораблей наших партнеров в море – это та задача, которую мы ставим перед собой", – отметил он.

В подготовке команды корабля тоже помогают западные партнеры. Украинские курсанты ездят на учебу в НАТО – Италию, Великобританию. В дальнейшем есть вариант с обучением в США.

Учения Sea Breeze

Командующий Военно-морских Сил Украины считает учения Sea Breeze одним из главных инструментов перехода наших ВМС на стандарты НАТО.