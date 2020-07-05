Після анексії Криму Росією та втрати значної частини військових кораблів, Україні довелося змінити підхід до формування Військово-морських сил. Допомогли в цьому західні партнери.

Україна у співпраці з НАТО в сфері ВМС зробила чималий крок вперед. У 2020 році у ВМС України введена система управління, запропонована за стандартами НАТО. Про це в коментарі "Думская" розповів командувач ВМС України контрадмірал Олексій Неїжпапа.

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"Один з головних пріоритетів нашої співпраці – це матеріально-технічне оснащення армії. Особливо це стосується кораблебудування. Я звертаю увагу на протимінні кораблі, тому що Україна не володіє відповідним виробничим і науковим потенціалом, щоб будувати такі кораблі. Ми ніколи цього не робили та не зможемо це швидко реалізувати. Тому даному питанню я приділяю найбільшу увагу", – розповів контрадмірал Олексій Неїжпапа.

Ще один з пріоритетів співробітництва – поставка кораблів і катерів. Мова йде про ті судна, які зможуть заповнити нішу щодо прибережної зони та ближньої зони.

"Ми повинні зараз швидко заповнити цю нішу і перейти до наступного етапу – робота біля берега противника: це мета, яку ми зараз ставимо перед собою. І наші партнери будуть брати участь і в цьому етапі", – відзначив командувач ВМС України.

Підготовка команди корабля

Важливим аспектом є підготовка команди корабля. Особливо капітана судна. За словами Олексія Неїжпапи, на це треба десять років. Для прикладу, матроса треба готувати мінімум рік, старшину – три роки.

"Командира корабля, який готовий керувати кораблем, застосовувати його зброю і бути абсолютно сумісним з командирами кораблів наших партнерів в морі – це те завдання, яке ми ставимо перед собою", – відзначив він.

У підготовці команди корабля теж допомагають західні партнери. Українські курсанти їздять на навчання до країн НАТО – Італії, Великобританії. Надалі є варіант з навчанням в США.

Навчання Sea Breeze

Командувач Військово-морських Сил України вважає навчання Sea Breeze одним з головних інструментів переходу наших ВМС на стандарти НАТО.