Арахамия неожиданно заявил, что новые лица – уже не в тренде
В партии "Слуга народа" будут менять подход к подбору кадров. По словам председателя одноименной фракции Давида Арахамии, "формула о новых лицах" не работает.
В тренде – управленцы с опытом
Снова в тренде – управленцы с опытом Арахамия сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, передает 24 канал.
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Сейчас действительно тренд на управленцев с опытом. Уже нет этого – "новое лицо", "новый человек", что он разберется и все такое. Мы просто видим, что это не очень работает в сложных системах,
– сказал Арахамия.
В качестве примера поиска управленца с опытом, Арахамия привел избрание вице-премьер-министра по оборонному комплексу и космической отрасли.
"Если вы увидите состав этой кадровой комиссии – там и господин Горбулин, господин Коростылев. Это те люди, которые годами здесь показывали, делали и могут показать, что они сделали. Ну да, они – пожилые люди, но они это делают", – сказал Арахамия.
Актуально Зеленский анонсировал должность вице-премьера по вопросам ОПК: что она предусматривает
Что известно об избрании вице-премьер-министра по вопросам ОПК
- В СНБО анонсировали реформу в сфере оборонно-промышленного комплекса, в частности, создание профильного министерства.
- Кандидата на должность вице-премьер-министра развития стратегических технологий и инноваций будут выбирать номинационный комитет.
- Новый чиновник будет заниматься реформированием оборонно-промышленного комплекса и космической отраслью.
- По информации "Украинской правды" среди претендентов:
– Сергей Тихонов;
– Сергей Омельченко;
– Виталий Немилостивый;
– Олег Уруский;
– Валерий Иващенко;
– Светлана Панаиотиди.
- Все кандидаты пройдут проверку НАБУ и СБУ.