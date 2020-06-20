В партии "Слуга народа" будут менять подход к подбору кадров. По словам председателя одноименной фракции Давида Арахамии, "формула о новых лицах" не работает.

В тренде – управленцы с опытом

Снова в тренде – управленцы с опытом Арахамия сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, передает 24 канал.

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Сейчас действительно тренд на управленцев с опытом. Уже нет этого – "новое лицо", "новый человек", что он разберется и все такое. Мы просто видим, что это не очень работает в сложных системах,

– сказал Арахамия.

В качестве примера поиска управленца с опытом, Арахамия привел избрание вице-премьер-министра по оборонному комплексу и космической отрасли.

"Если вы увидите состав этой кадровой комиссии – там и господин Горбулин, господин Коростылев. Это те люди, которые годами здесь показывали, делали и могут показать, что они сделали. Ну да, они – пожилые люди, но они это делают", – сказал Арахамия.

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