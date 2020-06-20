Арахамія несподівано заявив, що нові обличчя – вже не в тренді
У партії "Слуга народу" змінюватимуть підхід до підбору кадрів. За словами голови однойменної фракції Давида Арахамії, "формула про нові обличчя" не працює.
У тренді – управлінці з досвідом
Знову у тренді – управлінці з досвідом Арахамія повідомив в ефірі одного з українських телеканалів, інформує 24 канал.
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Зараз справді тренд на управлінців з досвідом. Вже немає цього – "нове обличчя", "нова людина", що вона розбереться і таке інше. Ми просто бачимо, що це не дуже працює у складних системах,
– сказав Арахамія.
Як приклад пошуку управлінця з досвідом, Арахамія навів обрання віцепрем'єр-міністра з оборонного комплексу та космічної галузі.
"Якщо ви побачите склад цієї кадрової комісії – там і пан Горбулін, пан Коростильов. Це ті люди, які роками тут показували, робили та можуть показати, що вони зробили. Ну так, вони – літні люди, але вони це роблять", – сказав Арахамія.
Актуально Зеленський анонсував посаду віцепрем’єра з ОПК: що вона передбачає
Що відомо про обрання віцепрем'єр-міністра з питань ОПК
- У РНБО анонсували реформу у сфері оборонно-промислового комплексу, зокрема, створення профільного міністерства.
- Кандидата на посаду віцепрем'єр-міністра – міністра розвитку стратегічних технологій та інновацій обиратиме номінаційний комітет.
- Новий урядовець займатиметься реформуванням оборонно-промислового комплексу та космічною галуззю.
- За інформацією "Української правди" серед претендентів:
– Сергій Тихонов;
– Сергій Омельченко;
– Віталій Немилостивий;
– Олег Уруський;
– Валерій Іващенко;
– Світлана Панаіотіді.
- Усі кандидати пройдуть перевірку НАБУ та СБУ.