У партії "Слуга народу" змінюватимуть підхід до підбору кадрів. За словами голови однойменної фракції Давида Арахамії, "формула про нові обличчя" не працює.

У тренді – управлінці з досвідом

Знову у тренді – управлінці з досвідом Арахамія повідомив в ефірі одного з українських телеканалів, інформує 24 канал.

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Зараз справді тренд на управлінців з досвідом. Вже немає цього – "нове обличчя", "нова людина", що вона розбереться і таке інше. Ми просто бачимо, що це не дуже працює у складних системах,

– сказав Арахамія.

Як приклад пошуку управлінця з досвідом, Арахамія навів обрання віцепрем'єр-міністра з оборонного комплексу та космічної галузі.

"Якщо ви побачите склад цієї кадрової комісії – там і пан Горбулін, пан Коростильов. Це ті люди, які роками тут показували, робили та можуть показати, що вони зробили. Ну так, вони – літні люди, але вони це роблять", – сказав Арахамія.

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